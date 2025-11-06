An diesem Tag im November wird die Familienbeihilfe ausgezahlt

Rund zwei Millionen Kinder profitieren monatlich von der Familienbeihilfe. Auch im November steht die Auszahlung bevor – für viele Familien ein wichtiger Fixpunkt im Haushaltsbudget. An diesem Tag kommt das Geld.

Die Familienbeihilfe wird seit Juli 2024 monatlich bis spätestens zum 8. des jeweiligen Monats ausbezahlt. Damit will das Finanzministerium mehr Planungssicherheit für Familien schaffen – ein Ziel, das vor allem nach Jahren unregelmäßiger Quartalszahlungen als deutliche Verbesserung gilt. Im November erfolgt die Überweisung somit spätestens bis Freitag, den 8. November 2025. Je nach Bankinstitut kann der Betrag bereits ein bis zwei Tage früher am Konto aufscheinen. Sollte der Termin auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird die Zahlung üblicherweise vorverlegt.

Wer Anspruch hat

Einen Anspruch auf Familienbeihilfe haben Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte, deren Kinder in Österreich wohnen und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Insgesamt profitieren rund zwei Millionen Kinder im Land regelmäßig von dieser Unterstützung, die aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert wird. Aus diesem Fonds werden neben der Familienbeihilfe auch andere Leistungen wie das Kinderbetreuungsgeld oder Zuschüsse für Mehrkindfamilien bezahlt.

Erhöhter Betrag seit 2025

Seit Jahresbeginn 2025 erhalten Familien eine höhere Familienbeihilfe, nachdem die Beträge valorisiert, also an die Inflation angepasst, wurden. Je nach Alter des Kindes beträgt die monatliche Beihilfe nun Damit ergibt sich – je nach Alter des Kindes – eine monatliche Gesamtsumme von bis zu 271,30 Euro. Das sind 11,90 Euro mehr als im Vorjahr. Hochgerechnet auf das Jahr ergibt das eine zusätzliche Unterstützung von rund 143 Euro pro Kind.

©Grafik 5min.at So viel Geld bekommst du für ein Kind.

Jährlich bis zu 3.255 Euro pro Kind

Insgesamt kommen Familien damit künftig auf bis zu 3.255 Euro pro Kind und Jahr – ein Betrag, der sich aus Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag zusammensetzt.

Der Familienbeihilfe-Rechner auf Finanz.at bietet eine einfache Möglichkeit, die genaue Summe je nach Alter und Anzahl der Kinder individuell zu berechnen.

