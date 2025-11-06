Hygiene Austria ist Geschichte: Maskenfirma endgültig geschlossen

Nach dem gescheiterten Sanierungsversuch wurde die Hygiene Austria nun endgültig geschlossen. Die Gläubiger bekommen nur eine minimale Quote – das Kapitel „Made in Austria“ endet mit Ernüchterung.

Der in der Corona-Pandemie gegründete Maskenproduzent Hygiene Austria hat sein letztes Kapitel geschrieben. Das Unternehmen aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) wurde nach dem gescheiterten Sanierungsverfahren nun endgültig geschlossen. Am Donnerstag fand am Landesgericht Wiener Neustadt die Schlussrechnungstagsatzung statt. Die Gläubiger erhalten lediglich sechs Prozent ihrer Forderungen, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform mit. Insgesamt wurden Forderungen in Höhe von rund 1,26 Millionen Euro von 40 Gläubigern anerkannt.

Gescheiterte Sanierung und enttäuschte Erwartungen

Hygiene Austria hatte im Februar 2024 Insolvenz angemeldet und ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltungbeantragt. Ursprünglich sollte der Betrieb in kleinerem Umfang fortgeführt und den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren gezahlt werden. Doch das Vorhaben scheiterte – wirtschaftlich und strukturell.

Vom Aushängeschild zur Affäre

Gegründet wurde die Hygiene Austria im März 2020 als Joint Venture von Lenzing und Palmers. Inmitten der Pandemie galt sie als österreichisches Vorzeigeprojekt: ein Produktionsstandort für FFP2- und Mund-Nasen-Masken, „Made in Austria“. Politische Prominenz besuchte das Werk, die Auftragsbücher waren voll – unterstützt durch staatliche Großbestellungen. Doch der Ruf des Unternehmens erlitt rasch Kratzer: 2021 wurde bekannt, dass ein Teil der Masken nicht in Österreich, sondern in China gefertigt worden war. Später kamen Vorwürfe zu finanziellen Unregelmäßigkeiten und Steuerhinterziehung auf, die das Vertrauen weiter erschütterten. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde 2023 eingestellt.

Umsatzeinbruch nach der Pandemie

Als Hauptgrund für die Insolvenz nannte das Unternehmen „massive Umsatzeinbrüche infolge des Endes der Corona-Pandemie“. Mit dem Rückgang der Maskenpflicht brach die Nachfrage fast vollständig ein. Hinzu kamen anhängige Gerichtsverfahren und ein dauerhaft beschädigtes Image.

