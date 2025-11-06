Online-Falle: Pensionist aus Kitzbühel um Ersparnisse gebracht

Ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Kitzbühel ist zwischen Mai und September Opfer eines schweren Internetbetrugs geworden. In der Hoffnung auf lukrative Gewinne überwies er einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

In der Zeit zwischen Mai und September 2025, wurde ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Kitzbühel Opfer eines schweren Internetbetruges. Im Glauben gewinnbringend in eine Online Plattform zu investieren, überwies der Mann in Summe einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf das Konto einer bislang unbekannten Täterschaft. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 19:35 Uhr aktualisiert