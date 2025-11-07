Immobilienkrise in Salzburg: Diese 4 Firmen gehen in Konkurs

Salzburgs Immobilienmarkt gerät unter Druck: Vier weitere Firmen, darunter OHB Rottenayrgasse und Bergblick Altenmarkt, müssen Insolvenz anmelden. Gründe: Corona-Pandemie und gescheiterte Projekte.

Die Unternehmen beantragten die Insolvenzen selbst, nachdem Projekte durch fehlende Investoren und Käufer nicht mehr realisierbar waren. Die Passiva reichen von 1,66 bis 4,6 Millionen Euro.

Am 07.11.2025 wurden am Landesgericht Salzburg neue Konkursverfahren gegen vier Immobilienunternehmen eröffnet: OHB Rottenayrgasse GmbH Bergblick Altenmarkt GmbH OHB Wagrain Living GmbH Sonnen Residenz Altenmarkt GmbH

Insolvenzgründe: Corona und Marktkrise

Die Geschäftsführer Johannes Oberreiter und Hermann Hausbacher führen die Schuldner-gesellschaften. Die Ursachen liegen vor allem in der schwierigen Lage am Projektentwicklungs- und Immobilienmarkt. Die Coronapandemie hatte dafür gesorgt, dass Investoren fehlten und viele Projekte nicht umgesetzt werden konnten.

Gläubiger können Forderungen anmelden

Gläubiger haben die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zum 12.01.2026 beim KSV1870 anzu-melden (Mail: ins.salzburg@ksv.at). Zum Masseverwalter wurde in allen Verfahren Dr. Johannes Hirtzberger bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Berichtsprüfung findet am 26.01.2026 am LG Salzburg statt.

Ausblick für den Immobilienmarkt

Die Insolvenzen zeigen die anhaltenden Schwierigkeiten in der Salzburger Immobilienbranche. Experten warnen: Solange die Nachfrage nach Projektentwicklungen niedrig bleibt und Inves-toren zurückhaltend agieren, könnten weitere Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten.