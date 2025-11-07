„Ein unbeschreibliches Gefühl“: Martin (46) rettet Leukämiepatient Leben

Martin (46) aus Munderfing ließ sich 2020 im Rahmen einer Typisierungsaktionen im Pfarrsaal von Munderfing als Stammzellspender registrieren, als ihn der Anruf von „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ erreichte, stand für ihn sofort fest: Er wird spenden. „Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich durch meine Typisierung die Möglichkeit bekommen habe, einem kranken Menschen zu helfen“, erzählt der 46-Jährige. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl danach, einfach nur schön. Auch wenn die Tage vor der Spende nicht ganz leicht sind, ist das nichts im Vergleich zu dem, was die Patienten durchmachen müssen.“ Seine Worte zeigen, wie viel Mut und Mitgefühl hinter einer solchen Entscheidung stecken.

Hoffnung für Leukämiepatienten

Jedes Jahr erkranken hunderte Menschen in Österreich an Leukämie oder anderen schweren Blutkrankheiten. Für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Doch passende Spender zu finden, ist schwierig. Organisationen wie „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ führen daher regelmäßig Typisierungsaktionen durch, um die Zahl der registrierten Spender zu erhöhen. Martin ist inzwischen der 766. Stammzellspender dieser lebensrettenden Initiative. Wer selbst helfen möchte, findet hier Informationen zu Typisierungen und Spendenmöglichkeiten.