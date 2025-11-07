PV-Speicher auf Terrasse explodiert: 43 Florianis im Einsatz

Am Freitagvormittag explodierten in Unterach am Attersee Akkumodule eines PV-Speichers. Bauarbeiter bemerkten die Explosion und verständigten sofort die Einsatzkräfte.

Am Vormittag des 7. November 2025 heulten in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) die Sirenen: Gegen 9 Uhr wurden die Feuerwehren Unterach, Buchenort und Au–See um 9:01 Uhr in den Hugo-Wolf-Weg alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete: „Brand Gebäude – Explosion vom PV-Speicher“.

Bauarbeiter bemerkten Explosion

Aufgefallen war die Explosion Bauarbeitern, die am Nachbargrundstück beschäftigt waren und die Einsatzkräfte verständigt hatten. Einsatzleiter Walter Höllermann war mit dem Kommandofahrzeug als Erster vor Ort, wie das Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee informierte: „Beim Eintreffen waren keine Flammen und keine Rauchentwicklung feststellbar, einige Akkumodule eines PV-Speichers auf der Terrasse waren explodiert!“, schildert Höllermann die Lage.

©Christian Stoxreiter

43 Feuerwehrleute im Einsatz

Vor Ort schritten die Florianis sofort zur Tat und klemmten zunächst die Akkus ab. Danach bauten sie den gesamten Speicher ab und brachten ihn in den Garten – mit entsprechendem Sicherheitsabstand zum Gebäude, wie das Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee erklärte. Nach mehrfacher Kontrolle der Temperatur konnten die Einsatzkräfte nach über einer Stunde den Einsatzort verlassen. „Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei im Einsatz“, so das Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 14:49 Uhr aktualisiert