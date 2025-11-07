Hausbacher-Pleite: Weitere Salzburger Immobilienfirma insolvent

Eine weitere Projektgesellschaft der Hausbacher-Gruppe ist insolvent. Das gab der Kreditschutzverband von 1870 am Freitagnachmittag bekannt.

Am 7. November informierte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) über die Insolvenz von vier Salzburger Immobilienunternehmen der Hausbacher-Gruppe (OHB Rottenayrgasse GmbH, Bergblick Altenmarkt GmbH, OHB Wagrain Living GmbH, Sonnen Residenz Altenmarkt GmbH). Nur wenige Stunden später wurde eine weitere Konkurseröffnung publik: Auch über die Ober Haus Bau GmbH mit Sitz in Wagrain wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet.

Passiva von 539.000 Euro

Als Grund für die Pleite wurden im Insolvenzantrag „die Situation für Bauträger auf dem Projektentwicklungs- und Immobilienmarkt sowie die Zinsentwicklung“ genannt. Die Passiva betragen nach Angaben des KSV1870 rund 539.000 Euro, Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zum 12. Jänner 2026 über den KSV1870 anmelden.