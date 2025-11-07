15-Jähriger nach Absturz schwer verletzt – kein Hubschrauber verfügbar

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend im Bereich der Tenneralm bei Hallein in Salzburg ab: Ein 15-Jähriger rutschte aus und stürzte rund 60 Meter ab. Er wurde schwer verletzt, die Rettung gestaltete sich schwierig.

Eine anspruchsvolle Wanderung endete für einen 15-jährigen Salzburger am 6. November im Krankenhaus. Er war mit Freunden am späten Nachmittag im Bereich Tenneralm/Schmittenstein (Hallein, Salzburg) unterwegs, als er im steilen und anspruchsvollen Gelände ausrutschte und rund 60 Meter abstürzte. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt, wie die Bergrettung Hallein informierte.

Kein Hubschrauber verfügbar

Zunächst war sein Zustand stabil, doch er verschlechterte sich zusehends. Die Bergrettung versuchte, einen Rettungshubschrauber für eine nächtliche Windenbergung anzufordern, doch es war aus zeitlichen Gründen keiner verfügbar. „Unser anwesender Sanitäter erstversorgte den Verletzten und der Notarzt des verständigten Rettungshubschrauberteams stieg zur Unfallstelle auf“, so der Einsatzleiter der Bergrettung Hallein. Rasches Handeln war bei diesem Einsatz besonders nötig: „Es war wichtig, den jungen Mann aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen so rasch wie möglich aus dem unwegsamen Gelände abzutransportieren“, so der Einsatzleiter.

Eine Stunde Abtransport zu Fuß

Der Bursche wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend von der Bergrettung Hallein über sehr steiles, felsdurchsetztes Gelände zum Hubschrauber Martin 1 am Fuß des Schmittensteins gebracht – der Marsch dauerte rund eine Stunde. „Nach einer weiteren notärztlichen Stabilisierung konnte er schließlich ins Klinikum Schwarzach geflogen werden“, heißt es seitens der Bergrettung.

©BR Hallein Nach einem äußerst aufwendigen Einsatz der Bergrettung Hallein wurde der 15-Jährige schließlich ins Klinikum Schwarzach geflogen.

Auch Begleiter aus gefährlichem Gelände gerettet

Doch nicht nur der Schwerverletzte, auch seine beiden Begleiter mussten aus dem „absturzgefährdeten, rutschigen“ Gelände geholt und sicher ins Tal gebracht werden, „eine Aufgabe, die höchste Konzentration und präzise Abstimmung erforderte“, erklärt die Bergrettung. Der aufwendige Einsatz endete gegen 22.20 Uhr – doch die Nachtruhe der Bergrettung währte nur kurz: Nur wenige Stunden später rückte die Bergrettung Hallein erneut aus: Ein Holzarbeiter hatte sich bei Kuchl schwer verletzt und musste ebenfalls per Hubschrauber abtransportiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 15:32 Uhr aktualisiert