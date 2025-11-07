Diebstahl-Serie in NÖ: Polizei veröffentlicht Täterfotos

Ein Unbekannter soll in Gföhl und Traisen Brieftaschen gestohlen und über 4.000 Euro abgehoben haben. Die Polizei veröffentlicht Fotos und bittet um Hinweise.

In Niederösterreich sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der offenbar gleich zwei Mal zugeschlagen hat. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich soll der Täter am 11. Juli 2025 in Gföhl (Bezirk Krems) eine von einer 56-jährigen Frau verlorene Brieftasche gefunden haben. Nur kurze Zeit später hob er mit der darin befindlichen Bankomatkarte in Krems einen niedrigen vierstelligen Betrag ab.

Weiterer Fall in Traisen

Rund einen Monat später, am 16. August 2025, kam es laut Polizei zu einer sehr ähnlichen Tat. In einer Lebensmittelfiliale in Traisen (Bezirk Lilienfeld) soll der gleiche Mann einer 84-jährigen Frau die Brieftasche aus der Handtasche gestohlen haben. Auch hier folgte rasch eine Abhebung – diesmal eines hohen dreistelligen Betrags bei einem Bankomaten in Hohenberg.

Über 4.000 Euro Schaden

Durch die beiden Taten entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von mehr als 4.000 Euro. Da ein Zusammenhang zwischen den Fällen vermutet wird, ordnete die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau die Veröffentlichung von Überwachungsbildern des mutmaßlichen Täters an.

Polizei bittet um Hinweise

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht nun um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer die auf den Fotos abgebildete Person erkennt oder Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gföhl unter 059133 / 3441 zu melden.

Jeder Hinweis kann entscheidend sein, um die Serie von Diebstählen aufzuklären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 15:57 Uhr aktualisiert