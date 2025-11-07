Habsburger-Schatz nach 100 Jahren in Kanada gefunden

Ein Jahrhundert lang galt er als verloren: Der sagenumwobene gelbe Diamant „Florentiner“ und weitere Juwelen der Habsburger tauchen in einem kanadischen Bankschließfach wieder auf.

Nach einem Jahrhundert der Mythen und Spekulationen ist eines der großen Rätsel europäischer Adelsgeschichte gelöst: Der seit rund 100 Jahren als verschollen geltende Juwelenschatz der Habsburger ist in Kanada wiederaufgetaucht. Unter den Fundstücken befindet sich auch der sagenumwobene gelbe Diamant „Florentiner“. Das bestätigten die New York Times und der Spiegel am Donnerstag.

Ein Schatz reist um die Welt

Wie Karl Habsburg, Enkel des letzten Kaisers Karl I., erklärte, habe seine Großmutter Zita die Schmuckstücke einst in ein Bankschließfach in der kanadischen Provinz Québec gebracht. „Der ‚Florentiner‘ liegt dort seit Jahrzehnten sicher verwahrt“, sagte Habsburg. Damit lüftet er eines der bestgehüteten Geheimnisse seiner Familie – ein Geheimnis, das bis zum 100. Todestag Kaiser Karls streng gehütet wurde. Der legendäre Schatz hatte die Fantasie von Historikern und Schatzsuchern über Generationen hinweg beflügelt. Nach dem Ende der Monarchie im November 1918 ließ Kaiser Karl I. den Familienschmuck aus der Wiener Hofburg in die Schweiz bringen. Neben dem 137-Karat-Diamanten befanden sich darunter auch die Diamantkrone von Kaiserin Elisabeth („Sisi“), eine Smaragduhr Maria Theresias sowie zahlreiche weitere Pretiosen.

Jahrzehnte der Spekulationen

Als der Juwelenschatz 1921 spurlos verschwand, schossen die Gerüchte ins Kraut. Manche glaubten, er sei gestohlen, andere, der „Florentiner“ sei zersägt und verkauft worden. Tatsächlich, so stellte sich nun heraus, hatte Kaiserin Zita die Stücke selbst außer Landes gebracht – versteckt in einem braunen Koffer. Nach dem Tod ihres Mannes lebte Zita im Exil, floh vor den Nazis und ließ sich schließlich in Kanada nieder. Dort fand die Familie Sicherheit – und das Versteck für ihren legendären Schatz.

„Ich wusste gar nichts vom Diamanten“

Karl Habsburg, der heutige Chef des Hauses, erfuhr erst 2024 von der Existenz des geheimnisvollen Schließfachs. „Ich selbst wusste bis vor Kurzem gar nichts von dem Diamanten“, sagte er der New York Times. Zwei Cousins hätten ihn in das Familiengeheimnis eingeweiht. Seine Großmutter habe verfügt, dass der Verbleib des Schmucks erst 100 Jahre nach dem Tod Kaiser Karls bekannt werden dürfe – und nur zwei männliche Nachkommen sollten davon wissen.

Wiener Juwelier bestätigt Echtheit

Der Wiener Juwelier Christoph Köchert, dessen Familie einst Hoflieferant der Habsburger war, bestätigte nach einer Begutachtung die Echtheit der Stücke. „Der Schliff des ‚Florentiners‘ entspricht exakt den historischen Darstellungen“, erklärte Köchert. Der Wert der Sammlung lasse sich kaum beziffern, da historische und kulturelle Bedeutung über allem stünden. Der „Florentiner“ selbst war einst im Besitz der Medici und gelangte durch die Heirat Maria Theresias mit Franz Stephan von Lothringen in habsburgischen Besitz – ein Symbol kaiserlicher Macht und Glanz vergangener Jahrhunderte.

Streit um Eigentum entbrannt

Kaum war das Geheimnis gelüftet, meldete sich die österreichische Politik zu Wort. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) kündigte eine Prüfung an, ob der Schatz Eigentum der Republik Österreich sei. Sollte dies der Fall sein, werde man rechtliche Schritte zur Rückholung einleiten, hieß es aus dem Kanzleramt. Die Habsburger widersprechen: Die Juwelen seien Privatbesitz und nicht von den Enteignungen nach dem Ende der Monarchie betroffen. Eine Einschätzung des britischen Historikers Richard Bassett stützt offenbar diese Sicht.

Ausstellung in Kanada geplant

Zunächst soll der Schatz in Kanada ausgestellt werden – als Dank an jenes Land, das der Habsburgerfamilie einst Zuflucht bot. „Kanada war unsere Heimat in schwerster Zeit“, sagte Karl Habsburg. Doch nicht alle Stücke sind wieder aufgetaucht. Die diamantene Krone Kaiserin Elisabeths und mehrere Schmuckstücke gelten weiterhin als verschollen. Ein letzter Hauch von Geheimnis bleibt also – selbst nach hundert Jahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 16:24 Uhr aktualisiert