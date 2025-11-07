Spionageverdacht in Oberösterreich: Anzeige erst nach Medien-Enthüllung

Obwohl sich die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) schon seit einiger Zeit mit einem mutmaßlichen russischen Agenten beschäftigte, reagierte die Staatsanwaltschaft Wels erst nach Medienberichten auf den Fall. Am 5. November 2025 wurde dort ein Akt wegen des Verdachts auf Ausspähen von Geschäftsgeheimnissen zugunsten eines fremden Staates angelegt. Ein offizielles Ermittlungsverfahren läuft aber noch nicht, wie eine Sprecherin am Freitag bestätigte.

Mutmaßlicher GU-Agent bei oberösterreichischem Unternehmen

Der Fall war durch Recherchen des russischen Investigativmediums theins.ru und der Plattform jetzt.at öffentlich geworden. Demnach soll sich ein angeblich hauptamtlicher Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GU (früher GRU) unter falschem Namen für die oberösterreichische Firma VTA Austria GmbH, ein Spezialunternehmen für Abwasseraufbereitung, interessiert haben. Der Mann habe bereits 2018 an einer Sommerschule des Unternehmens teilgenommen. Aufgedeckt wurde der Fall durch den bekannten Investigativjournalisten Christo Grozev, der schon früher aufgedeckt hatte, dass russische Agenten mit Pässen bestimmter Seriennummern reisen. Mithilfe geleakter russischer Datenbanken konnten weitere Details zur Identität des Mannes ermittelt werden.

DSN: Ermittlungen laufen, Firma nicht im Visier

Die DSN bestätigte, dass der Sachverhalt bekannt sei. Man betone jedoch, dass sich die Ermittlungen nicht gegen das Unternehmen selbst richteten. Die VTA Austria GmbH und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kooperierten „vollumfänglich“ mit den Behörden. Ob der Fall zunächst ausschließlich vom Nachrichtendienst bearbeitet wurde, bevor die Anzeige erfolgte, ließ das Innenministerium offen.

Industriespionage oder Tarnung?

Der Gründer und Geschäftsführer von VTA, Ulrich Kubinger, sprach in den Oberösterreichischen Nachrichten von einem Angriff auf sein Unternehmen: „Wir waren das Ziel russischer Industriespionage“, sagte Kubinger. Er betonte zugleich, es sei kein Wissen oder keine Technologie abgeflossen. Der Geheimdienstexperte Thomas Riegler sieht das anders: Der Fall sei „sehr speziell“ und deute weniger auf Industriespionage hin. Vielmehr könnte es darum gegangen sein, dem Agenten eine glaubwürdige Tarnung zu verschaffen. „Ein Spezialist für Abwasserwirtschaft erregt international keinen Verdacht – das erleichtert Reisen erheblich“, so Riegler.

Hintergrund: Russische Passserien im Fokus

Bereits in mehreren Fällen hatten Investigativjournalisten auf identische Reisepassserien russischer Geheimdienstler hingewiesen. Diese erlaubten es, Agenten weltweit mit neuen Identitäten auszustatten. Auch im aktuellen Fall soll eine solche Passserie eine Rolle gespielt haben – ein weiterer Hinweis auf eine mögliche Verbindung zum russischen Militärgeheimdienst. Ob es tatsächlich zu einem Spionageakt gekommen ist oder der Besuch des angeblichen Abwasserexperten nur der Tarnung diente, soll nun die Staatsanwaltschaft Wels prüfen.