Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
Die Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht
Tirol
07/11/2025
Unfall

Gleitschirmunfall in Tirol: Deutsche stürzt beim Landeanflug ab

Die 28-Jährige wurde nach dem Absturz am Hebertaljoch mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Am 7. November 2025 unternahm eine 28-jährige deutsche Staatsbürgerin eine Wanderung mit anschließendem Gleitschirmflug auf das Hebertaljoch in Bichlbach. Beim Landeanflug unterhalb des Startplatzes stach sie ein und prallte unsanft auf den Boden. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: