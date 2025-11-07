Gleitschirmunfall in Tirol: Deutsche stürzt beim Landeanflug ab

Die 28-Jährige wurde nach dem Absturz am Hebertaljoch mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen.

Am 7. November 2025 unternahm eine 28-jährige deutsche Staatsbürgerin eine Wanderung mit anschließendem Gleitschirmflug auf das Hebertaljoch in Bichlbach. Beim Landeanflug unterhalb des Startplatzes stach sie ein und prallte unsanft auf den Boden. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen.