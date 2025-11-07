Nicht verzehren! Knorr-Produkt wird wegen Metallteile zurückgerufen

Unilever warnt vor dem Verzehr einer bestimmten Charge der „Kaiser Teller Waldpilz Suppe“. Betroffene Packungen sollen nicht konsumiert werden.

Der Lebensmittelkonzern Unilever ruft vorsorglich das Produkt „Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe“ zurück. Grund ist ein möglicher Produktionsfehler, durch den kleine Metall- und Gummiteile in einzelne Packungen geraten sein könnten. „Die Sicherheit der Konsumentinnen und Konsumenten hat für uns oberste Priorität“, teilte das Unternehmen in einer Aussendung am Freitag mit. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, daher sei das betroffene Produkt nicht zum Verzehr geeignet.

Diese Charge ist betroffen

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich folgende Charge:

Produkt: Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe

Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe Chargennummer: 528219C93

528219C93 EAN-Konsumenteneinheit: 8720182230058

8720182230058 Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

Die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum finden sich auf der Rückseite der Verpackung ganz unten. Laut Unilever wurde die Ursache des Problems bereits identifiziert. Andere Knorr-Produkte sind nicht betroffen und können weiterhin bedenkenlos konsumiert werden. Auch die betroffenen Einzelhändler wurden bereits informiert.

©Knorr Dieses Knorr Produkt wird zurückgerufen.

Was betroffene Kunden tun sollen

Verbraucherinnen und Verbraucher, die eine Packung der genannten Charge besitzen, sollen diese nicht essen. Stattdessen bittet Unilever, ein Foto der Vorder- und Rückseite der Verpackung zu machen und per E-Mail an: unilever.oesterreich@unilever.com zu senden. Kunden erhalten laut Unilever eine Entschädigung. Für Fragen steht der Verbraucherservice der Unilever Austria GmbH zur Verfügung: 0800 207 808 (gebührenfrei, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr)

Unternehmen entschuldigt sich

Unilever entschuldigte sich bei den Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten. „Wir stellen höchste Qualitätsansprüche an unsere Produkte und nehmen die Angelegenheit sehr ernst“, so das Unternehmen in der Mitteilung.