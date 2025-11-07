Neue WhatsApp-Falle: Mit dieser Masche übernehmen Betrüger dein Konto

Ein harmlos wirkendes Online-Voting, das aktuell im Umlauf ist, kann böse Folgen haben: Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Täter dein WhatsApp-Konto übernehmen.

Das Finanzministerium warnte kürzlich vor einer Zunahme an gefälschten FinanzOnline-Nachrichten, der bereits einige Österreicher zum Opfer fielen – doch das ist nicht die einzige Internetbetrugsmasche, die aktuell in Umlauf ist. Ein harmlos aussehendes Online-Voting kann dazu führen, dass du die Kontrolle über dein WhatsApp-Konto verlierst.

Online-Voting führt zur WhatsApp-Kontoübernahme

Am 5. November 2025 erhielt etwa ein 44-jähriger Kärntner eine WhatsApp-Nachricht mit einem Link, gemeinsam mit der Bitte, bei einem Online-Voting abzustimmen. Der Link führte ihn auf eine Webseite, wo eine Verifizierung verlangt wurde. Doch die Polizei warnt klar davor, diese Verifizierung durchzuführen: Denn dann erhalten die Täter vollen Zugriff über das WhatsApp-Konto des Opfers. „In weiterer Folge versuchen die Unbekannten, mit weiteren Nachrichten Geld von den Kontakten zu leihen“, so die Polizei weiter. Der 44-Jährige gab kein Geld heraus, doch zeigte er diesen Vorfall an.

Tänzerinnen-Abstimmung mit bösen Folgen

Die Kärntner Polizei nimmt das zum Anlass, um vor dem „Account Takeover“ zu warnen und verweist dabei auf das Portal „Watchlist Internet„. Dort wird die aktuelle Betrugsmasche detailliert ausgeführt: Bei der angeblichen Online-Abstimmung geht es um ein Tanz-Stipendium, wobei man entweder für „Alexandra“ oder „Daniela“ abstimmen kann. Über bereits gehackte Kontakte verschicken Täter eine Nachricht mit einem Voting-Link. Wer klickt und seine Telefonnummer eingibt, soll anschließend einen Code in den WhatsApp-Einstellungen eingeben – damit geben Opfer den Betrügern jedoch unbemerkt die Kontrolle über ihr Konto. Die Experten von Watchlist Internet stellen klar: „Kein seriöses Unternehmen will für die Teilnahme an einer Umfrage eine Verbindung zum WhatsApp-Konto herstellen.“

Das kannst du tun, wenn dein WhatsApp-Konto gehackt wurde

Ist man den Betrügern bereits zum Opfer gefallen, ist rasches Handeln gefragt. Watchlist Internet empfiehlt folgende Schritte.

Das können Betrugsopfer tun: Da die eigenen Kontakte nun ebenfalls in Gefahr sind, sollte man sofort Freunde und Familie auf anderem Weg über den Betrug informieren.

Im nächsten Schritt solltest du den WhatsApp-Hilfebereich checken, hier gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Wiederherstellung eines gehackten Kontos.

Zu guter Letzt solltest du nicht vergessen, Anzeige bei der Polizei erstatten, damit den Tätern so schnell wie möglich das Handwerk gelegt werden kann.

