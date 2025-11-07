Strengere Regeln für Integration: Länder einigen sich auf neuen Kurs

Bei einer Konferenz in Frauenkirchen sprachen sich die Integrationsreferenten der Länder für klare Regeln, stärkere Arbeitsmarktorientierung und mehr Verbindlichkeit aus.

Die Integrationsreferentinnen und -referenten der Bundesländer haben sich am Freitag bei einer Konferenz in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) für eine strengere und verbindlichere Integrationspolitik ausgesprochen. Künftig sollen Integrationsmaßnahmen klarer geregelt, besser koordiniert und stärker auf Arbeit und Wertevermittlung ausgerichtet werden, erklärte die burgenländische Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) nach dem Treffen. Auch die zuständige Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) betonte, dass Sozialleistungen künftig an die aktive Teilnahme an Integrationsprogrammen geknüpft werden sollen. Wer sich weigere, müsse mit Leistungskürzungen oder Verwaltungsstrafen rechnen. „Österreich hilft jenen, die Hilfe brauchen – aber nicht bedingungslos“, so Plakolm. „Und unter welchen Bedingungen, das legen wir fest.“ Die rechtliche Grundlage dafür soll die neue Statusverordnung schaffen, die Mitte 2026 in Kraft treten soll.

Volle Sozialleistungen nur bei aktiver Teilnahme

Betroffen sind laut Plakolm künftig Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und Vertriebene. Nur wer aktiv an Integrationsmaßnahmen teilnimmt – etwa an Sprachkursen, Werte-Workshops oder Arbeitsmarktprogrammen – soll künftig vollen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Damit will der Bund laut Ministerium sicherstellen, dass Integration nicht nur als Angebot, sondern auch als Verpflichtung verstanden wird.

Länder unterstützen Aktionsplan gegen Rassismus

Einigkeit herrschte auch in anderen Punkten: Die Länder unterstützen einstimmig die Pläne für einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung. Zudem sollen die Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Ausbildungen vereinfacht und beschleunigt werden – um qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer schneller in Beschäftigung zu bringen.

Digitalisierung und Arbeitsmarkt im Fokus

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) soll seine digitalen Kursangebote ausbauen und in ländlichen Regionen besser erreichbar werden. Auch die Demokratiebildung soll verstärkt in Integrationskurse einfließen. Zudem waren sich die Ländervertreter einig, dass der Eintritt in den Arbeitsmarkt Vorrang vor einer langen Fortsetzung von Deutschkursen haben solle.

Bund und Länder ziehen an einem Strang

Ministerin Plakolm zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen: „Integration darf keine Frage der Postleitzahl sein. Regeln und Pflichten gelten für alle gleich – egal, wo in Österreich jemand lebt.“ Mit dem gemeinsamen Kurs wollen Bund und Länder künftig sicherstellen, dass Integration bundesweit nach denselben Prinzipien funktioniert – verbindlich, werteorientiert und mit klaren Konsequenzen bei Verweigerung.