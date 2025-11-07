Skip to content
Frau fällt auf FinanzOnline-Betrug herein: Zehntausende Euro Schaden

Eine Frau aus Tirol wurde Opfer eines perfiden SMS-Betrugs. Unbekannte erbeuteten einen fünfstelligen Eurobetrag.

Am 1. November 2025 wurde eine 53-jährige Österreicherin durch eine Betrugs-SMS auf eine gefälschte Finanz Online-Seite gelockt und gab dort ihre Zugangsdaten ein. Zwei Tage später gewährte sie einem unbekannten Täter per Fernzugriff Zugang zu ihrem Online-Banking, woraufhin mehr als 30 Abbuchungen durchgeführt wurden. Es entstand dadurch ein Schaden in der Höhe eines niederen 5-stelligen Eurobetrages. Weitere Transaktionen konnten von der Bank gestoppt werden. Das Finanzministerium warnt jetzt alle Handy-Nutzer. Mehr dazu hier.

