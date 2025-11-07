Herbstwetter teilt Österreich: Westen sonnig, Osten wechselhaft

„Nach etwas Frühnebel stellt sich in der Osthälfte Österreichs ein stetiger Wechsel aus dichten Wolken und zeitweisem Sonnenschein ein. Ganz im Osten oder Norden sind ein paar Tropfen möglich. In der Westhälfte hingegen ist nach nur wenigen Nebelfeldern meist von früh bis spät strahlend sonnig. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 12 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.