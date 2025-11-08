Hirscher muss Comeback weiter verschieben

Nachdem er den Auftakt in Sölden verpasst hat, wird Marcel Hirscher auch das zweite Weltcuprennen in Levi verpassen. Grund dafür ist eine Viruserkrankung.

Der 36-Jährige fühlt sich laut ORF immer noch nicht fit genug, um wieder Ski zu fahren, und wird demnach auch nicht beim Slalom in Levi am 16. November an den Start gehen. Drei Wochen nach seiner Erkrankung fehle ihm das Training, um mit der Konkurrenz mitmischen zu können. Die nächste Chance bietet sich am 22. November beim Slalom in Gurgl.

Hirscher arbeitet an seiner Rückkehr

Nachdem Marcel Hirscher im Vorjahr sein Comeback unter niederländischer Flagge gegeben hat, startete er vielversprechend in die Saison. Allerdings riss er sich im Training im Dezember das Kreuzband im linken Knie. Seitdem arbeitet Hirscher daran, wieder zurück zu kommen, das Trainingsniveau steigt stetig. Die Viruserkrankung kam ihm nun ungünstig dazwischen.