Darum bekommt man keine zeitnahen Kassenarzttermine in Österreich

Eine Umfrage zeigt auf, dass Wartezeiten bei Kassenärzten enorm gestiegen sind. Die Zahl der Ärzte sinkt, vor allem in ländlichen Gebieten.

Ob bei der Kinderärztin, dem Hautarzt oder der Augenärztin: Wer einen Termin beim Kassenarzt will, muss sich gedulden. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage des Gesundheitsportals DocFinder. Die Befragten hatten in den letzten Jahren wiederholt den Eindruck, keinen zeitnahen Kassenarzt-Termin zu bekommen. „Auch bei der regionalen Verfügbarkeit von Kassenärzten und den digitalen Angeboten sehen die rund 800 Teilnehmer der Umfrage deutlichen Verbesserungsbedarf“, erklärt Gerald Timmel, Geschäftsführer von DocFinder.

Ärzte werden weniger

Die Ursachen für diese Entwicklung seien ein wachsender Behandlungsbedarf durch die überalternde Bevölkerung, ungleiche regionale Verteilung von Ordinationen und die hohe Auslastung dieser. Die Zahl der Ärzte, die Kassenleistungen anbieten, ist in den letzten 20 Jahren nur um ein Prozent gestiegen. In der Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Frauenheilkunde ist die Anzahl der Ärzte sogar gesunken, das zeigt eine Statistik von krankenversichern.at.

Gesundheitssystem gefordert

„Unsere Umfrage zeigt, dass drei von vier Österreichern in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten hatten, einen Termin bei einer Kassenärztin oder einem Kassenarzt zu bekommen“, sagt Timmel. Lösungsansätze wären laut den Befragten mehr Kassenärzte in den Regionen.