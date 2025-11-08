Schockpreise auf der Piste: So teuer wird Ski fahren in Österreich

Die Wintersportkosten in Europa steigen: Obergurgl-Hochgurgl in Österreich ist laut Ski-Preisindex 2025/26 das teuerste Skigebiet Europas. Spitzenqualität hat eben ihren Preis.

Die Studie zeigt, dass Wintersport in Österreich vor allem für Premium-Fans teuer wird – Qualität und Schneesicherheit haben ihren Preis.

Die Analyse des Ferienhausportals Holidu zeigt: Unter den zehn teuersten Skigebieten Europas finden sich gleich fünf in Österreich. Angeführt wird das Ranking von Obergurgl-Hochgurgl im Ötztal. Hier zahlen Wintersportler für Skipass und Unterkunft durchschnittlich 287 Euro pro Tag. Auch Obertauern landet mit 276,50 Euro in den Top 3. Italien und die Schweiz teilen sich die restlichen Plätze.

So wurde der Ski-Preisindex erstellt

Für die Studie wurden 271 Skigebiete mit mehr als 20 Pistenkilometern in Europa analysiert. Medianpreise für Unterkünfte pro Nacht und die offiziellen Tagespreise für Skipässe wurden kombiniert, sowohl für Haupt- als auch Nebensaison. Fehlen Daten für 2025/26, griff Holidu auf die Preise 2024/25 zurück. Größere Skigebiete wurden bei Preisgleichheit bevorzugt.

Preisunterschiede sind enorm

Während ein Tag in Obergurgl fast 287 Euro kostet, kann man in Frankreich bereits ab rund 43 Euro Ski fahren. Die Studie zeigt, dass Wintersport in Österreich vor allem für Premium-Fans teuer wird – Qualität und Schneesicherheit haben ihren Preis.

Weitere Spitzenreiter in Europa

Auf Platz zwei liegt Cortina d’Ampezzo in Italien mit 279,50 Euro pro Tag für Unterkunft und Skipass. Mit Obertauern auf Platz drei zeigt sich: Österreichs Top-Skigebiete sind nicht nur beliebt, sondern auch teuer. Die restlichen Plätze in den Top 10 werden von italienischen und schweizerischen Resorts ergänzt, was die Preisunterschiede innerhalb Europas deutlich macht.

Wie teuer darf für euch ein Tag auf der Piste höchstens sein? Unter 50 € – Ski muss bezahlbar bleiben! 50 – 100 € – Geht noch, wenn das Angebot stimmt 101 – 150 € – Für guten Schnee zahle ich schon 151 – 200 € – Premium-Resorts sind mir das wert 201 – 250 € – Ich gönne mir Luxus auf der Piste 251 – 300 € – Obergurgl? Kein Problem! 301 – 400 € – Skiurlaub ist Luxus pur 401 – 500 € – Nur für absolute Top-Lagen Über 500 € – Exklusivität kennt keine Grenzen Ich fahre nur zu günstigen Alternativen – Österreich wird mir zu teuer Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 10:38 Uhr aktualisiert