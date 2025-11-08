Rote Ampel ignoriert: Auto kracht in Salzburger Lokalbahn

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Freitagnachmittag in Oberndorf bei Salzburg: Eine 63-Jährige fuhr trotz Rotlicht über einen Bahnübergang – und kollidierte mit einem Wagen der Salzburger Lokalbahn.

Am Nachmittag des 7. November ereignete sich auf der Salzburger Straße im Gemeindegebiet von Oberndorf ein Verkehrsunfall der anderen Art: Beteiligt waren nämlich ein Auto und ein Wagen der Salzburger Lokalbahn. Doch was war passiert? Eine 63-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Braunau fuhr nach Angaben der Polizei bei Rot über den Bahnübergang zwischen dem Kreisverkehr Göming und dem Kreisverkehr Ziegelhaiden. Und dann krachte es. Glücklicherweise wurden weder die Lenkerin noch der Triebwagenführer verletzt. „An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die mit beiden Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ“, so die Polizei abschließend.