Güterverkehr sinkt: Weniger Lastwagen, weniger Transportleistung

2024 transportierten Lkw in Österreich 562,6 Mio. Tonnen Güter – 1,1 % weniger als 2023. Vor allem der Inlandsverkehr und Transit verzeichnen Rückgänge.

Der Güterverkehr auf Österreichs Straßen geht zurück: Bereits das dritte Jahr in Folge sank das Transportaufkommen. Laut Statistik Austria wurden 2024 insgesamt 562,6 Millionen Tonnen Güter befördert, um 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders betroffen: der Inlands-verkehr und der Transit durch Österreich. Leichte Zuwächse gab es nur beim grenz-überschreitenden Empfang und Versand.

Inlandsverkehr und Transit im Minus

Die beförderte Tonnage im Inlandsverkehr sank um 1,3 Prozent auf 349,7 Mio. Tonnen. Der Transit durch Österreich fiel sogar um 4,3 Prozent auf 80 Mio. Tonnen. Im Gegensatz dazu stieg der grenzüberschreitende Empfang minimal um 0,4 Prozent auf 68,6 Mio. Tonnen, der Versand sogar um 2,5 Prozent auf 64,3 Mio. Tonnen.

Ausländische Lkw dominieren die Straßen

Knapp zwei Drittel der Transporte wurden von in Österreich registrierten Fahrzeugen erledigt (362,3 Mio. Tonnen), der Rest (200,4 Mio. Tonnen) von ausländischen Lkw. Spitzenreiter: Polen (36 Mio. Tonnen), Ungarn (28,4 Mio.), Deutschland (25,7 Mio.). Zusammen tragen diese Länder fast die Hälfte des ausländischen Transportaufkommens.

Transportleistung leicht gesunken

Die Transportleistung, also Tonnage multipliziert mit zurückgelegten Kilometern, sank 2024 um 0,4 Prozent auf 54,9 Milliarden Tonnenkilometer. Während Inlandsverkehr und Transit rück-läufig waren, legten Empfang (+2 Prozent) und Versand (+5,7 Prozent) zu. Besonders auffällig: Fast zwei Drittel der Transportleistung wird von ausländischen Lkw erbracht.