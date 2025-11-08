Ukraine: Journalist Wehrschütz bei Drohnenangriff knapp entkommen

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und sein Kamerateam sind laut Medienberichten während einer Recherche von einer Drohne attackiert worden. Der erfahrene Kriegsreporter berichtet seit Beginn des Krieges aus dem Gebiet.

Der Vorfall soll sich, laut einem Bericht der Kronen Zeitung, während einer Fahrt im Frontgebiet der Ukraine ereignet haben. Das Team befand sich in einem Auto, als die Drohne plötzlich über ihnen auftauchte. Nur durch rasches Reagieren konnten Wehrschütz und seine Kollegen offenbar Schlimmeres verhindern. Nach ersten Informationen handelte es sich um eine russische Drohne. Ob sie gezielt auf das ORF-Team abgeworfen wurde oder zufällig in der Nähe operierte, ist noch unklar. Weitere Informationen folgen.