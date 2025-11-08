Fans schockiert: Hirscher gesteht wahren Grund für abrupten Rücktritt

Marcel Hirscher überrascht mit einem Geständnis: Kurz vor seinem Rücktritt 2019 kämpfte der Ski-Star mit einem Bandscheibenvorfall – und fuhr trotzdem die letzten Rennen.

Marcel Hirscher, Österreichs Skistar und achtfacher Gesamtweltcupsieger, sorgt für Schlagzeilen: Kurz vor seinem Rücktritt im Frühjahr 2019 litt er an einem Bandscheibenvorfall. „Die letzten drei Rennen in Andorra konnte ich nicht mehr, es drohte eine Operation. Das wusste niemand“, erzählt Hirscher den Salzburger Nachrichten.

Geheimes Leiden hinter Karriereende

Seine körperlichen Probleme erklärt auch das abrupte Karriereende. „Es war extrem kurzfristig und schnell“, so der Technikspezialist. Jahrelanger Trainingseifer und die Strapazen der Weltcup-Saison hatten Spuren hinterlassen.

Comeback verzögert sich erneut

Nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr wollte Hirscher zurück auf die Piste. Ursprünglich sollte er beim Weltcup-Slalom in Levi (16.11.) starten – doch auch dieses Comeback fällt aus. Der nächste mögliche Starttermin ist nun der Slalom in Obergurgl am 22.11.

Fans in Sorge, Hirscher kämpft weiter

Die Enthüllung zeigt, wie hart Profi-Sport wirklich ist. Trotz Schmerzen und Verletzungen hielt Hirscher durch – für seine Fans, den Sport und seinen eigenen Ehrgeiz. Ob das zweite Comeback gelingt, bleibt spannend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 13:01 Uhr aktualisiert