17-Jähriger wird bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer krachte am Freitagabend gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 7. November im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich. Ein 17-Jähriger kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, und prallte nach 70 Metern gegen einen Baum. Der Probeführerscheinbesitzer aus dem Mühlviertel wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Fahrer wurde von Feuerwehr befreit

Die Feuerwehren Julbach und Ulrichsberg rückten aus, und befreiten das Unfallopfer mit schwerem Gerät. Der junge Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus gebracht.