Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay
Symbolfoto
Feuerwehr
Die Feuerwehren Julbach und Ulrichsberg rückten zum Einsatz aus.
Rohrbach
08/11/2025
Auto gegen Baum

17-Jähriger wird bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer krachte am Freitagabend gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 7. November im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich. Ein 17-Jähriger kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, und prallte nach 70 Metern gegen einen Baum. Der Probeführerscheinbesitzer aus dem Mühlviertel wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Fahrer wurde von Feuerwehr befreit

Die Feuerwehren Julbach und Ulrichsberg rückten aus, und befreiten das Unfallopfer mit schwerem Gerät. Der junge Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: