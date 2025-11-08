EU knickt vor Trump & Tech-Giganten ein: KI-Gesetz auf der Kippe

Die EU wollte mit dem sogenannten „AI Act“ eigentlich weltweit Standards setzen, um den Einsatz Künstlicher Intelligenz zu regeln. Doch laut einem Bericht der Financial Times könnte die Europäische Kommission nun zurückrudern. Grund dafür: massiver Druck von Tech-Giganten aus den USA – und direkte Einflussnahme durch die Regierung von Präsident Donald Trump. Ein hochrangiger EU-Vertreter bestätigte, dass über eine mögliche Aussetzung bestimmter Gesetzesteile gesprochen werde. Hintergrund seien „Anpassungen und Vereinfachungen“, die am 19. November beschlossen werden sollen.

Trump mischt sich ein – Europa gerät ins Wanken

Brüssel steht unter Zugzwang. US-Konzerne wie Google, Microsoft und Meta fürchten hohe Auflagen, die ihre KI-Produkte in Europa einschränken könnten. Medienberichten zufolge fordert Washington ein Entgegenkommen – und die EU scheint zu reagieren. Ein Sprecher der EU-Kommission betonte zwar, man stehe „voll und ganz hinter dem KI-Gesetz“, doch intern wird über Verzögerungen und Ausnahmen diskutiert. Damit könnte der strengste KI-Regu-lierungsrahmen der Welt noch vor seiner vollständigen Umsetzung ins Wanken geraten.

Scharfe Kritik aus Österreich: „Fatales Signal der Schwäche“

In Österreich stößt das Vorgehen auf Empörung. SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann findet klare Worte: „Wer auf Druck von Donald Trump und großen Tech-Konzernen Teile des Gesetzes aufweicht, sendet ein fatales Signal der Schwäche. Europas Regeln dürfen nicht auf dem Verhandlungstisch der US-Regierung landen.“ Auch Süleyman Zorba von den Grünen warnt: „Diese Gesetze schützen vor Überwachung, Diskriminierung und Machtmissbrauch. Sie stehen für ein Europa, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt – nicht globale Konzerne.“Die ÖVP-Europaabgeordnete Sophia Kircher mahnt, den Digital Services Act und den AI Act nicht aufzuweichen: „Nur so können wir Fake News und gezielte Täuschung eindämmen.“

Was steht eigentlich im KI-Gesetz?

Der im August 2024 in Kraft getretene AI Act gilt als Meilenstein in der globalen Technologie-politik. Er teilt KI-Anwendungen in verschiedene Risikostufen ein – von minimal bis inakzeptabel. Besonders brisant: Der Einsatz von biometrischer Echtzeitüberwachung, etwa durch Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, ist verboten. Anbieter müssen künftig Transparenzpflichten erfüllen und garantieren, dass ihre Systeme fair, nachvollziehbar und sicher sind. Mit einer möglichen Abschwächung dieser Regeln steht also nicht weniger als Europas digitale Souveränität auf dem Spiel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 14:01 Uhr aktualisiert