80 Kräfte im Einsatz: Vermisster Taucher tot geborgen

Traurige Gewissheit: Ein Taucher ist am Samstagnachmittag tot aus dem Neufelder See im Bezirk Eisenstadt-Umgebung geborgen worden. Rund 80 Einsatzkräfte suchten nach dem Mann, der kurz nach Mittag als vermisst gemeldet worden war.

Ein Taucher ist am Samstagnachmittag, dem 8. November, tot aus dem Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) geborgen worden. Der Mann war kurz nach Mittag als vermisst gemeldet worden. Parallel zu den Feuerwehren Neufeld und Hornstein machten sich der burgenländische Feuerwehr-Tauchdienst und die Wasserrettung auf die Suche nach ihm. Aus Wien wurden zwei Feuerwehrtaucher mittels Notarzthubschrauber eingeflogen, berichtete die Feuerwehr.

80 Kräfte im Einsatz

Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt. Zwei Boote, eines davon mit Sonargerät, durchsuchten den Neufelder See. Rund eineinhalb Stunden nach der Alarmierung wurde der vermisste Taucher im Wasser lokalisiert und geborgen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle.