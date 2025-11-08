Drohnenangriff: Wehrschütz überlebt dank Sekundenentscheidung

Erst wenige Stunden nach dem Angriff spricht ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz über das, was ihm und seinem Team im Osten der Ukraine widerfahren ist. Laut ersten Berichten war es eine russische Drohne.

Wie berichtet, war der erfahrene Kriegsreporter Christian Wehrschütz gemeinsam mit seinem Team unterwegs, um die Evakuierung von Zivilisten nahe der Frontlinie zu dokumentieren. Plötzlich tauchte über ihrem Fahrzeug eine FPV-Drohne auf, wenige Sekunden später explodierte sie. Das Auto der Hilfsorganisation wurde zerstört, das Team blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

„Stopp, raus!“, Sekunden, die Leben retteten

Nun schilderte Wehrschütz in einem Bericht der Kleinen Zeitung den dramatischen Moment: So waren sie auf dem Weg nach Kostjantyniwka, als ihr Begleiter Jewgenij plötzlich die anfliegende Drohne sah und schrie: ‚Stopp, raus!‘ Sofort sprangen sie aus dem Auto und warfen sich zu Boden. Kurz danach traf die Drohne das Fahrzeug. Splitter durchschlugen die Karosserie, zerrissen Metall und Glas. Bemerkenswert: Ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation filmte den Angriff, trotz der akuten Lebensgefahr. Kurz darauf wurden die Journalisten von einem Pastor, der zufällig in der Nähe unterwegs war, aufgenommen und nach Kramatorsk zurückgebracht. Für Wehrschütz war es nicht die erste gefährliche Situation, doch dieser Angriff habe ihn besonders erschüttert, denn so wussten sie noch ob noch eine Drohne sie angreifen würde. Für den 64-Jährigen, der seit Beginn des Krieges regelmäßig aus der Ukraine berichtet, bleibt die Erfahrung ein Schock, aber auch eine Bestätigung, weiterzumachen. Heute aber hatte er „mindestens fünf Schutzengel“.