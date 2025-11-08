So ergaunern sich Betrüger mit Deepfakes dein Vertrauen…

Stell dir vor, du siehst ein Video von deiner Chefin, die per Videokonferenz einen dringenden Geldtransfer anordnet - in Wirklichkeit könnte es sein, dass es gar nicht sie ist. Betrüger werden immer raffinierter.

Die Grenzen zwischen Realität und Fälschung verschwimmen immer stärker: Künstliche Intelligenz macht Betrug im Netz schneller, leichter und glaubwürdiger. Deepfakes sind dabei die neueste Strategie der Betrüger. Mit täuschend echten KI-generierten Bildern, Videos und Stimmen werden Menschen gezielt manipuliert. Auf diesem Weg wollen Betrüger Geld, Daten oder sensible Informationen ergaunern. Watchlist Internet informiert über die neuen Betrugsformen.

Täuschend echt und leicht zugänglich

Generative KI ermöglicht es Betrüger, in kürzester Zeit Bild-, Video- und Tonmaterial zu erstellen, in dem bekannte Personen oder Experten täuschend echt imitiert werden. Für Außenstehende ist oft kaum zu erkennen, dass es sich um Fälschungen handelt. Die Folge: Betrugsmaschen werden qualitativ hochwertiger und schwerer zu erkennen. Somit fallen auch immer mehr darauf rein. Zudem ist für die Erstellung von Deepfakes kaum technisches Fachwissen nötig… die nötige Softwares sind leicht zugänglich. „Die Angriffe werden schneller, billiger und glaubwürdiger und führen zu erheblichen Schäden“, erklärt Julia Krickl vom ÖIAT. „Der erste Schritt zum Schutz ist Bewusstseinsbildung. Der Umstand, dass Deepfakes für betrügerische Zwecke eingesetzt werden, ist noch kein Grund zur Panik – aber man sollte sich bewusst sein, dass nicht allen audiovisuellen Inhalten automatisch zu trauen ist.“

Wie hoch schätzt du das Risiko ein, Opfer von Deepfake-Betrug zu werden? Hoch – kann jedem passieren Mittel – eher selten, aber möglich Gering – betrifft mich wahrscheinlich nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das sind die häufigsten Deepfakes:

Marktmanipulation: Deepfakes ermöglichen gezielte Falschinformationen, um Anleger zu täuschen und Börsenkurse künstlich zu manipulieren. Zwischen April und Juli 2025 nutzten Kriminelle Deepfakes von internationalen Persönlichkeiten, um US-Aktien zu pushen – anschließend brachen die Kurse teilweise um 80 Prozente ein.

Deepfakes ermöglichen gezielte Falschinformationen, um Anleger zu täuschen und Börsenkurse künstlich zu manipulieren. Zwischen April und Juli 2025 nutzten Kriminelle Deepfakes von internationalen Persönlichkeiten, um US-Aktien zu pushen – anschließend brachen die Kurse teilweise um 80 Prozente ein. CEO-Fraud: Hier werden Führungskräfte in Videokonferenzen nachgeahmt, um Mitarbeitende zu Geldtransfers zu bewegen. Live-Deepfakes verleihen den Betrüger Autorität und erhöhen die Erfolgsquote der Masche erheblich.

Hier werden Führungskräfte in Videokonferenzen nachgeahmt, um Mitarbeitende zu Geldtransfers zu bewegen. Live-Deepfakes verleihen den Betrüger Autorität und erhöhen die Erfolgsquote der Masche erheblich. 3. Romance Scams: Auf Dating-Plattformen erschleichen sich Betrüger das Vertrauen der Opfer, oft unterstützt durch Live-Video-Deepfakes. Ziel: Geldzahlungen durch vorgetäuschte Liebesbeziehungen.

Auf Dating-Plattformen erschleichen sich Betrüger das Vertrauen der Opfer, oft unterstützt durch Live-Video-Deepfakes. Ziel: Geldzahlungen durch vorgetäuschte Liebesbeziehungen. Fake-Bewerbungen: Ausländische Akteure nutzen Deepfakes bei Bewerbungen auf Remote-Jobs, um Spionage zu betreiben oder Unternehmen mit Schadsoftware zu erpressen. Die Täter kopieren echte LinkedIn-Profile und verschleiern ihre Identität per Video-Deepfake und VPN.

Ausländische Akteure nutzen Deepfakes bei Bewerbungen auf Remote-Jobs, um Spionage zu betreiben oder Unternehmen mit Schadsoftware zu erpressen. Die Täter kopieren echte LinkedIn-Profile und verschleiern ihre Identität per Video-Deepfake und VPN. Investmentbetrug: TV-Beiträge oder Social-Media-Werbung mit Deepfake-Politiker, Promis oder Moderatoren werden manipuliert, um gefälschte Investmentangebote glaubwürdig zu präsentieren. Opfer bemerken den Betrug oft erst bei der Auszahlung.

„Mosaik aus mehreren Maßnahmen“

Die Qualität von Deepfakes nimmt rasant zu… und damit auch das Risiko für Konsumenten und Unternehmen. Julia Krickl betont: „Die Lösung ist dabei ein Mosaik aus mehreren Maßnahmen: Es braucht öffentliche Aufklärung und bessere Informationsbewertungskompetenz, technische Detektionstools und rechtliche Sicherheit“ Watchlist Internet macht nun mit der Kampagne #5TageGegenDeepfakes darauf aufmerksam. Die Themen entstanden im Rahmen des Forschungsprojekts „defame Fakes“, das soziale und wirtschaftliche Risiken von Deepfakes untersucht und Werkzeuge zur Erkennung entwickelt. Das Projekt wird im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS des Bundesministeriums für Finanzen unterstützt.