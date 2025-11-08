Zwei Millionen Euro investiert: Wels hat jetzt einen neuen Penny

Nach rund drei Monaten Bauzeit hat PENNY am Donnerstag, 6. November, seine neue Filiale in der Vogelweiderstraße 9 eröffnet. Rund zwei Millionen Euro flossen in den Umbau.

Auf rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Diskonter nun ein moderneres Ladenlayout, überarbeitete Frischebereiche und erstmals auch einen Fleischhauer -Service. Zum Eröffnungstag lud das Team um Filialleiterin Cornelia Schickmayer Kunden zu Aktionen ein: Zehn Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf sowie stündlich ein Gratis-Einkauf, ausgelost direkt an der Kassa. Auch Vizebürgermeister Gerhard Kroiß schaute bei der Eröffnung vorbei.

©PENNY / Robert Harson Pfarrvikar Niko Tomic, Thomas Ruhmer (Verkaufsleiter Fleisch), Niko Karras (Geschäftsführer PENNY Österreich), Eva-Maria Minichberger (Verkaufsleiterin), Cornelia Schickmayer (Filialleitung), Johannes Greller (Geschäftsführer PENNY Österreich), und Gerhard Kroiß (Vizebürgermeister) bei der Eröffnung.

Fokus auf Frische und einfache Orientierung

Die neue Filiale präsentiert sich offener und übersichtlicher als bisher. Neben Obst und Gemüse, das regelmäßig kontrolliert wird, gibt es frisches Brot und Gebäck aus regionalen Bäckereien. Der Markt ist die dritte PENNY-Filiale in Wels. PENNY-Geschäftsführer Niko Karras sprach von einem „weiteren Schritt, um Kunden kurze Wege und faire Preise zu bieten“. Gemeinsam mit foodora kündigte PENNY auch die Erweiterung des Liefergebiets nach Wels an. Ab dem 13. November soll die Zustellung starten. Als symbolisches Dankeschön übergab man der Bezirksstelle des Österreichischen Roten Kreuzes Wels einen 200-Euro-Gutschein, als Beitrag für Teamfeste oder Pausenverpflegung nach Einsätzen.

Öffnungszeiten PENNY Wels, Vogelweiderstraße 9 Montag–Freitag: 7.15–19.00 Uhr

Samstag: 7.15–18.00 Uhr