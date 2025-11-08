Reinigungskräfte bekommen mehr Lohn ab 2026

Gute Nachrichten für die rund 66.000 Beschäftigten in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (DFG): Die Beschäftigten erhalten durchschnittlich 3,25 Prozent mehr Lohn. Für Facharbeiter mit Lehrabschluss in der Reinigungstechnik steigt das Einkommen sogar um 4,5 Prozent, Lehrlinge profitieren von einem Plus von 6 Prozent. Gernot Kopp, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Gebäudemanagement, betont: „Damit liegt der aktuelle Abschluss im Durchschnitt über der Inflationsrate – ein starkes Zeichen für eine weiblich geprägte Branche, die oft übersehen wird.“

Nachverhandlung wegen höherer Inflation

Der aktuelle Abschluss basiert auf einer rollierenden Inflation von 3 Prozent. Da die tatsächliche Teuerung über 2,7 Prozent lag, kam es zu einer Nachverhandlung des ursprünglichen Drei-Jahres-Abschlusses. Gleichzeitig werden die Lohngruppen von sechs auf vier reduziert, um das Lohnschema übersichtlicher zu gestalten. Kopp erklärt: „Mit der aktuellen Nachverhandlung haben wir ein erfreuliches Ergebnis erreicht – trotz der wirtschaftlich angespannten Lage in anderen Branchen. Das ist ein wichtiger Erfolg für jene, die tagtäglich dafür sorgen, dass Österreichs Betriebe, Schulen, Spitäler und öffentliche Gebäude sauber bleiben.“ Die nächsten KV-Verhandlungen für Reinigungskräfte sind für den Herbst 2027 geplant. Der dann neu ausgehandelte Kollektivvertrag tritt ab 1. Jänner 2028 in Kraft.