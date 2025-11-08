Vermisst: Liliana F. (14) seit Donnerstag verschwunden

Angst und Sorge um Liliana F. (14) aus Braunau (OÖ): Seit Donnerstag, dem 6. November 2025, wird die Schülerin vermisst. Ihre Schule hat nun einen öffentlichen Aufruf gestartet, um die Suche zu unterstützen.

Liliana F. (14) wird seit dem 6. November vermisst. Hast du etwas gesehen?

Liliana ist 1,59 Meter groß, wiegt 48 Kilogramm und trug zuletzt eine weiße Adidas-Jacke sowie einen rosa Puma-Rucksack. Es wird vermutet, dass sie sich von Wien in Richtung Slowakei bewegt, heißt es auf den sozialen Netzwerken der Schule. Hast du sie gesehen?

Hinweise erbeten

Wer Liliana gesehen hat, soll sich an die Polizeiinspektion Mattighofen unter +43 5913 34207100 oder PI-O-Mattighofen@polizei.gv.at wenden. Auch die Mutter ist erreichbar unter 00421 915 606 202. „Vielen Dank für jede Hilfe!“, so die Schule.