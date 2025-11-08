Verkäuferin mit Messer im Blumenladen bedroht

Ein bislang unbekannter Mann betrat heute (Samstag, 8. November 2025) Vormittag um 9.35 Uhr ein örtliches Blumengeschäft in Vorarlberg und täuschte zunächst vor, einen Rosenstrauß kaufen zu wollen. Die 80-jährige Verkäuferin wurde in ein Verkaufsgespräch verwickelt. „Der unbekannte Täter gab noch vor mit Karte zahlen zu wollen, als dies nicht möglich war, erkundigte er sich nach dem vorhandenen Wechselgeld. Im nächsten Moment hielt er ein Messer in der Hand und verlangte nach Bargeld“, schildert die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Aussendung.

Zeugen gesucht

Die Verkäuferin händigte dem Mann einen Geldbetrag in derzeit unbekannter Höhe aus. Anschließend flüchtete der Täter sofort aus dem Geschäft in Richtung Dornbirner Ache. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, von mittlerer Statur, mit einer blauen Jacke und einer hellgrauen Wintermütze beschrieben. Die Polizei Dornbirn bittet um Hinweise.