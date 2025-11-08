Sonne & Regen? So wird das Wetter am Sonntag in Österreich

„Ein Tief in höheren Luftschichten über Tschechien sorgt vor allem an der Alpennordseite für unbeständige Verhältnisse“, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Es dominieren dichte Wolken und auch regen ist teilweise möglich – vor allem von Niederösterreich bis Vorarlberg. „Anfangs kann es im Wald- und Mühlviertel bis auf etwa 900m herab ein wenig Schneefall geben, tagsüber steigt die Schneefallgrenze aber generell auf 1400 bis 1800m Seehöhe an“, so die Experten weiter. Zwischendurch kann es auch kurze Sonnenfenster geben. „An der Alpensüdseite hingegen ist es den ganzen Tag trocken und nach der Auflösung lokalen Nebelfeldern meist sehr sonnig. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen“. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 4 bis plus 6 Grad und die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 13 Grad.

Am Berg:

„Am Sonntag zeigt sich das Wetter in den Bergen zweigeteilt“, heißt es von der GeoSphere Austria. „Südlich des Alpenhauptkamms überwiegt der Sonnenschein, es bleibt trocken und die Sicht ist sehr gut. Nördlich des Alpenhauptkamms stauen sich hingegen aus Nordwest bis Nord herangeführte Wolken“. Vereinzelt kann es daraus auch ein paar Schneeflocken geben, so die Prognose. Die Temperaturen liegen auf 2000 Meter zwischen minus 2 und plus 2 Grad, auf 3000 Meter zwischen minus 8 und minus 6 Grad.