Polizeieinsatz in Innsbruck: Ein 18-Jähriger wollte auf einen Ampelmast steigen und flüchtete danach vor den Beamten.
Innsbruck/Tirol
09/11/2025
Polizei griff ein

18-Jähriger klettert auf Ampelmast und flüchtet – Anzeige folgt

Nächtliche Kletteraktion in Innsbruck: Ein 18-Jähriger versuchte, einen Ampelmast zu erklimmen, und lieferte sich danach eine Verfolgung mit der Polizei bis zum Hauptbahnhof.

Am Freitagabend, dem 8. November 2025, kam es in Innsbruck (Tirol) zu einem kuriosen Zwischenfall. Gegen 22.10 Uhr beobachtete eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Innsbruck Flughafen im Stadtgebiet, wie ein Mann versuchte, auf einen Ampelmast zu klettern. Die Polizisten wollten den Vorfall kontrollieren, doch der 18-Jährige dachte nicht daran, stehen zu bleiben.

Flucht durch die Innsbrucker Innenstadt

Der junge Österreicher ergriff die Flucht, rannte quer durch die Stadt und beging dabei laut Polizei „mehrere Verkehrsverwaltungsübertretungen“. Zudem kam es zu „diversen Anstandsverletzungen“. Die Verfolgung endete im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofs, wo der Mann unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden konnte.

Anzeige auf freiem Fuß

Nach der Festnahme wurde der Sachverhalt geklärt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen 18-jährigen Österreicher. Gegen ihn wird nun Anzeige auf freiem Fuß erstattet.

