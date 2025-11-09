„800 Euro sind zu wenig“: Ruf nach Reform der 24-Stunden-Betreuung

Gesundheitsministerin Korinna Schumann will ab Februar 2026 die Qualität in der 24-Stunden-Betreuung verbessern. Vermittlungsagenturen begrüßen das Vorhaben, verlangen aber, bei den Reformgesprächen mit am Tisch zu sitzen.

Viele ältere Menschen sind auf 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Agenturen fordern nun mehr finanzielle Unterstützung und klare Qualitätsstandards.

Die Pläne von Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) stoßen grundsätzlich auf Zustimmung: Ab Februar 2026 soll die Qualitätssicherung in der 24-Stunden-Betreuung auf neue Beine gestellt werden. Ziel ist, verbindliche Standards für Agenturen zu schaffen, die Pflegekräfte an Familien vermitteln. Vertreter der Branche begrüßen das, warnen aber, dass ohne ihre Beteiligung keine praxisnahen Lösungen entstehen.

ÖBAP: „Transparente und fachlich fundierte Beteiligung ist dringend notwendig“

Karin Hamminger, Vorsitzende der Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen der Personenbetreuung (ÖBAP), erklärte gegenüber der APA, die angekündigte Reform sei „ein wichtiger Schritt“, müsse jedoch gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet werden. „Eine transparente und fachlich fundierte Beteiligung ist dringend notwendig“, betont sie.

Was ist die ÖBAP? Die ÖBAP ist die Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen der Personenbetreuung. Sie ist ein Zusammenschluss von Vermittlungsagenturen, die selbstständige Betreuungskräfte an pflegebedürftige Menschen in Österreich vermitteln. Der Verein vertritt nach eigenen Angaben rund 35 der größeren Agenturen im Land. Die ÖBAP setzt sich für höhere Qualitätsstandards, bessere Rahmenbedingungen und faire Förderungen in der 24-Stunden-Betreuung ein. Außerdem fordert sie, bei politischen Reformen und Gesetzesänderungen in der Pflege aktiv eingebunden zu werden. Kurz gesagt: Die ÖBAP ist die Stimme jener Agenturen, die den größten Teil der 24-Stunden-Betreuung in Österreich organisieren.

Wer sitzt in der Kommission?

Laut Ministerium wurde das Thema bereits auf die Agenda der nächsten Sitzung der Pflegeentwicklungskommission gesetzt. Doch wer dort tatsächlich vertreten ist, sorgt für Unmut. Hamminger fragt, warum weder gesetzliche Interessensvertretungen der Personenbetreuerinnen und -betreuer noch freiwillige Organisationen wie die ÖBAP oder der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) eingebunden seien. Damit die Kommission „faktenbasiert arbeiten kann“, müsse sie um jene ergänzt werden, die täglich mit der Betreuungspraxis zu tun haben, fordert Hamminger.

800 Euro reichen nicht mehr – Ruf nach höherer Betreuungspauschale

Ein weiterer Punkt auf der Wunschliste des Verbandes: mehr Geld. Die derzeitige Förderung von maximal 800 Euro im Monat für zwei selbstständige Betreuungspersonen sei schlicht zu wenig. Im Vergleich zu Pflegeplätzen in Heimen, die der öffentlichen Hand oft mehrere tausend Euro kosten, wirke diese Summe „nicht mehr zeitgemäß“, so Hamminger. Auch regelmäßige Besuche von diplomierten Pflegefachkräften bei den betreuten Personen sollten Standard werden (idealerweise einmal pro Woche). Nur so könne Qualität dauerhaft gesichert werden. Doch ohne eine Erhöhung der Förderungen sei das nicht zu finanzieren, betont die ÖBAP.

Sorge vor Abwanderung

In Österreich werden rund 35.000 Menschen zu Hause von etwa 60.000 Betreuungskräften versorgt. Laut Hamminger droht diesem System jedoch ein massiver Engpass: Wenn sich die Arbeitsbedingungen nicht rasch verbessern, könnten viele Betreuerinnen und Betreuer ins Ausland abwandern. „Dann trifft der Notstand in der häuslichen Betreuung die Mitte der Gesellschaft“, warnt sie im APA-Gespräch.

Reform soll 2026 starten

Die Pflegeentwicklungskommission, die 2024 unter der türkis-grünen Regierung eingerichtet wurde, besteht aus Vertretern von Bund, Ländern, Gemeinden und Städten. Im neuen Jahr will sie besprechen, wie das Modell der 24-Stunden-Betreuung, das seit 2007 gesetzlich geregelt ist, weiterentwickelt werden kann.