2,68 Promille: Lenker flüchtet nach Unfall in Oberösterreich

Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land verursachte in Garsten einen Unfall und flüchtete. Die 18-jährige Unfallgegnerin erkannte ihn kurz darauf wieder, so konnte die Polizei den stark betrunkenen Lenker rasch stellen.

Am Samstag, dem 8. November 2025, gegen 20.25 Uhr, war eine 18-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land mit ihrem Auto auf der Lahrndorfer Straße in Garsten unterwegs. Sie kam von Ternberg und fuhr Richtung Steyr, als plötzlich ein entgegenkommendes Fahrzeug auf ihre Spur geriet. Die junge Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Anstatt stehen zu bleiben, setzte der andere Lenker seine Fahrt einfach fort. Die 18-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und verständigte sofort die Polizei. Auf dem Weg zur Unfallstelle entdeckten die Beamten kurz darauf einen Mann, der versuchte, sein beschädigtes Auto von der Straße zu schieben.

Flucht mit 2,68 Promille – Führerschein sofort weg

Wie sich rasch herausstellte, handelte es sich genau um den Fahrer, der kurz zuvor geflüchtet war. Die 18-Jährige erkannte ihn sofort wieder. Beim Lenker handelt es sich um einen 38-jährigen rumänischen Staatsbürger aus dem Bezirk Steyr-Land. Ein erster Alkovortest ergab 2,68 Promille. Den anschließenden Alkotest verweigerte der Mann. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der 38-Jährige wird angezeigt.