Flucht mit vollem Einkaufswagen: Polizei stoppt Diebestrio

In Sierning flog am Samstagnachmittag ein Ladendiebstahl auf. Zwei Männer wollten mit einem vollen Einkaufswagen verschwinden, doch eine Zeugin reagierte blitzschnell. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Die Polizei stoppte das Fluchtauto des Diebestrios kurz nach dem versuchten Ladendiebstahl in Sierning. Im Kofferraum fanden die Beamten Lebensmittel und Hygieneartikel aus einem früheren Coup in Bad Hall.

Die Polizei stoppte das Fluchtauto des Diebestrios kurz nach dem versuchten Ladendiebstahl in Sierning. Im Kofferraum fanden die Beamten Lebensmittel und Hygieneartikel aus einem früheren Coup in Bad Hall.

Es war kurz nach 14 Uhr, als zwei Männer in einem Lebensmittelgeschäft in Sierning (Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich) auffielen. Statt zur Kassa zu gehen, wollten sie mit einem randvollen Einkaufswagen einfach hinausspazieren. Eine Zeugin bemerkte das verdächtige Verhalten, beobachtete die beiden genau und alarmierte sofort die Polizei. Als die Täter merkten, dass sie entdeckt worden waren, ließen sie den Wagen stehen und rannten davon.

Komplize wartete schon im Auto

Vor dem Geschäft stand ein Auto mit einem dritten Mann am Steuer bereit. Gemeinsam versuchten sie zu fliehen. Doch die Polizei war schneller. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich und der gesuchte Wagen konnte rasch von einer Streife angehalten werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Kofferraum voller Diebesgut

Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: Im Kofferraum fanden sie eine große Menge an Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Diese stammten nicht aus dem Geschäft in Sierning, sondern aus einem Diebstahl, der kurz zuvor in Bad Hall verübt worden war. Damit war klar, hier handelte es sich nicht um einen Einzelfall.

Drei Männer in Haft

Die Polizei nahm alle drei Verdächtigen fest. Es handelt sich um rumänische Staatsbürger: einen 32- und einen 55-jährigen Mann aus Linz sowie einen 29-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. „Daraufhin wurden die drei rumänischen Staatsbürger […] festgenommen“, bestätigte die Polizei.