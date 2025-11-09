Vier Freunde in Bergnot – Hubschrauber-Einsatz in Gmunden

Gegen fünf Uhr Früh machten sich vier Freunde aus Oberösterreich, zwei aus dem Bezirk Wels-Land (23 und 25 Jahre alt) sowie zwei aus dem Bezirk Kirchdorf (28 und 22 Jahre alt), auf den Weg. Vom Parkplatz Taferlklause stiegen sie über den Normalweg auf den Hochleckenkogel. Danach führte ihre Tour weiter zum Brunnkogel und zum Hohen Spielberg. Das Ziel: ein geplanter Abstieg über eine auf der App klar eingezeichnete Route, die sogenannte „Hintere Spielberg NO Rinne“. Was am Handy nach einem markierten Weg aussah, entpuppte sich in der Realität als steile und ungesicherte Passage. Auf rund 1.380 Metern Seehöhe standen die vier plötzlich vor einer Felswand. Zwei von ihnen wagten den Abstieg über die steile Wand, während die anderen beiden am Abbruch zurückblieben.

Notruf aus der Wand

Als die Lage zu gefährlich wurde, setzten die beiden Wartenden gegen 11.40 Uhr den Notruf ab. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich konnten sie „gegen 12.50 Uhr durch die Crew vom Polizeihubschrauber gerettet werden“. Die beiden anderen Alpinisten schafften es aus eigener Kraft bis zum Zwischenlandeplatz.