Falsche Krypto-Anlage: Junge Osttirolerin um Erspartes gebracht

Eine junge Frau aus Straßens wurde Opfer eines perfiden Online-Betrugs. Über soziale Medien wurde sie in eine angebliche Krypto-Investition gelockt. Ihr entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich.

Eine 20-jährige Österreicherin aus Strassen (Osttirol) wurde zwischen 30. Juli und 1. September 2025 Opfer eines Internetbetrugs. Laut Landespolizeidirektion Tirol wurde sie über eine Social-Media-Plattform von einer unbekannten Täterschaft kontaktiert. Die Täter überzeugten sie, in eine angebliche Online-Geldanlage mit Kryptowährungen zu investieren.

Gefälschte Website täuschte Gewinne vor

Über zugesandte Links registrierte sich die junge Frau auf einer Internetseite und legte ein Online-Wallet an. Dort wurde ihr ein steigendes Guthaben und ein vermeintlicher Gewinn angezeigt. „Zu einer Auszahlung des Guthabens oder des Gewinns ist es jedoch nicht gekommen“, so die Polizei. Die Täter ließen das Opfer immer wieder Geld überweisen, angeblich um Gebühren zu begleichen oder weitere Gewinne freizuschalten. Erst als keine Rückmeldungen mehr kamen, wurde der Betrug offensichtlich. Der finanzielle Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.