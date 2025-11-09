16-Jährige aus Steyr vermisst – Spur führt nach Wien

Seit dem 2. November wird die 16-jährige Selma T. aus Steyr (Oberösterreich) vermisst. Laut der Plattform „Österreich findet euch“ gab es zwei Tage später, am 4. November, eine Kontobewegung im 19. Wiener Bezirk. Seither fehlt jedes Lebenszeichen von der Jugendlichen. Selma ist zwischen 160 und 165 Zentimeter groß, hat hellbraunes Haar und ein Nasenpiercing auf der rechten Seite. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Felljacke und Nike-Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer Selma gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, soll sich umgehend melden. Jede noch so kleine Beobachtung kann entscheidend sein.