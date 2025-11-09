Reanimation am Stadtplatz: Polizistin rettete 60-Jährigen das Leben

Am Stadtplatz in Wels kam es am späten Abend zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein 60-jähriger Mann brach plötzlich zusammen. Nur durch das rasche Eingreifen einer Polizeistreife konnte er gerettet werden.

Eine Polizistin leistet Erste Hilfe am Stadtplatz in Wels. Ihr rasches Handeln rettete einem 60-jährigen Mann das Leben.

Gegen 23.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Lokal am Stadtplatz (Wels, Oberösterreich) gerufen. Dort war ein Mann bewusstlos zusammengebrochen. Laut Polizei dürfte der 60-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land gestürzt sein. „Eine Polizistin führte sofort den Notfallcheck durch und stellte einen Atem- und Kreislauf-Stillstand fest“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Ohne zu zögern begannen die beiden Polizisten mit der Reanimation.

Teamarbeit rettete Leben

Während die Einsatzkräfte vor Ort alles gaben, traf wenig später auch das Notarztteam ein. Die Mediziner übernahmen die Wiederbelebung und setzten sie fort. Mit Erfolg: Der Mann konnte reanimiert werden. Nach der lebensrettenden Erstversorgung wurde der 60-Jährige ins Klinikum Wels eingeliefert.