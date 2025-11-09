Skip to content
Arlbergtunnel nach Unfall mit Alkolenker eine Stunde gesperrt
Tirol
09/11/2025
Rettung im Einsatz

Unfall im Arlbergtunnel: Alko-Lenker kracht mit Pick-up gegen Wand

Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend im Arlbergtunnel einen Unfall verursacht, nachdem er mit seinem Pick-up mehrfach gegen die Tunnelwand gestoßen war. Der Mann stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

von APA/RED
Ein Verkehrsunfall mit einem Alkolenker hat am frühen Samstagabend eine einstündige Sperre des Arlbergtunnels in Tirol zur Folge gehabt. Ein 56-Jähriger touchierte kurz vor 18 Uhr von Vorarlberg kommend mit seinem Pick-up mehrmals die Tunnelwand und beschädigte dabei die dortige Infrastruktur. Der komplett zerstörte Klein-Lkw kam schließlich in einer Pannenbucht zum Stehen, berichtete die Polizei.

Alkotest positiv

Der verletzte 56-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Der Arlbergtunnel war während der Aufräumarbeiten bis 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (APA/RED 09.11.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2025 um 13:37 Uhr aktualisiert
