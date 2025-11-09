Unfall im Arlbergtunnel: Alko-Lenker kracht mit Pick-up gegen Wand

Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend im Arlbergtunnel einen Unfall verursacht, nachdem er mit seinem Pick-up mehrfach gegen die Tunnelwand gestoßen war. Der Mann stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Ein Verkehrsunfall mit einem Alkolenker hat am frühen Samstagabend eine einstündige Sperre des Arlbergtunnels in Tirol zur Folge gehabt. Ein 56-Jähriger touchierte kurz vor 18 Uhr von Vorarlberg kommend mit seinem Pick-up mehrmals die Tunnelwand und beschädigte dabei die dortige Infrastruktur. Der komplett zerstörte Klein-Lkw kam schließlich in einer Pannenbucht zum Stehen, berichtete die Polizei.

Alkotest positiv

Der verletzte 56-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Der Arlbergtunnel war während der Aufräumarbeiten bis 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (APA/RED 09.11.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2025 um 13:37 Uhr aktualisiert