Skip to content
Region auswählen:
/ ©Notruf Niederösterreich / Richard Weidinger
Bild auf 5min.at zeigt: Peter Maa (ASBÖ), Wolfgang Frühwirt (Rotes Kreuz), Gerhard Dafert (Landesgesundheitsagentur), Christoph Beywinkler (Notarzt), Josef Schmoll, Nicole Kordina (beide Notruf Niederösterreich), Marco Trefanitz (ÖAMTC Flugrettung)
Am Foto: Peter Maa (ASBÖ), Wolfgang Frühwirt (Rotes Kreuz), Gerhard Dafert (Landesgesundheitsagentur), Christoph Beywinkler (Notarzt), Josef Schmoll, Nicole Kordina (beide Notruf Niederösterreich), Marco Trefanitz (ÖAMTC Flugrettung)
Niederösterreich
09/11/2025
Maßnahmen

Niederösterreich startet flächendeckende Erfassung von Reanimationen

Ab Herbst beteiligen sich alle Notarztstützpunkte in Niederösterreich am Deutschen Reanimationsregister.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(221 Wörter)

Dieses wissenschaftliche Instrument, betrieben von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), ermöglicht es, die Wiederbelebungsmaßnahmen systematisch zu erfassen, mit anderen Standorten zu vergleichen und kontinuierlich zu verbessern. Durch laufende Auswertungen können Stärken erkannt und Verbesserungen gezielt umgesetzt werden. Darüber hinaus bietet das Register eine wissenschaftlich fundierte Basis für Forschung und Leitlinienentwicklung. Die Teilnahme trägt damit wesentlich zur Qualitätssicherung, Transparenz und Weiterentwicklung der Notfallversorgung in Niederösterreich bei.

Allen Notärzten zur Verfügung

Die Umsetzung wurde von Notruf Niederösterreich durchgeführt und steht somit allen Notärzten zur Verfügung. „Wir verbinden Notruf, Einsatzdisposition und präklinische Versorgung. Durch integrierte Datenerfassung verbessern wir die Datenqualität, vereinheitlichen Prozesse und fördern Synergien zwischen Leitstelle, Rettungsdienst und Notärzten. So wird Notruf Niederösterreich zum Motor für Qualität und Transparenz in der Rettungskette.“ erklären die beiden Notruf Niederösterreich Geschäftsführer Josef Schmoll und Christian Fohringer. An der Durchführung beteiligt sind die Betreiber der Notarztstützpunkte, das Rote Kreuz und der Arbeitersamariterbund Niederösterreich, die ÖAMTC Flugrettung sowie die NÖ Landesgesundheitsagentur. Im Zuge der Integration wurde die bundeslandweiten Dokumentationsplattform von Notruf Niederösterreich erweitert, wo die relevanten Daten von den Notärzten erfasst werden können. 

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: