Letzter Wunsch erfüllt: Tochter zog Hochzeit für schwerkranke Mama vor

Elisabeths letzter größter Wunsch: die Hochzeit ihrer Tochter mitzuerleben. Um ihr dies zu ermöglichen, zog das Paar die Trauung vor. Dank des Vereins „Rollende Engel“ wurde ihr dieser erfüllt.

Immer wieder musste Elisabeth, die aufgrund einer schweren Erkrankung in einer Pflegeeinrichtung betreut wurde, spontan ins Krankenhaus gebracht werden. Die Befürchtung ihrer Tochter und des künftigen Schwiegersohns wuchs: Würde die geliebte Mama die geplante Hochzeit im kommenden Jahr noch erleben? Es war klar: Sie konnten nicht warten. Sie beschlossen die standesamtliche Trauung vorzuziehen. Elisabeth sollte diesen wunderschönen Augenblick noch miterleben dürfen. Sie kontaktierten den Verein „Rollende Engel“. „Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus und der Pflegeeinrichtung wurde kurzerhand dieser Wunsch organisiert“, so der Verein auf Facebook.

„Sie war aufgeregt und voller Freude“

Am großen Tag waren die ehrenamtlichen, top medizinisch ausgebildeten Wunscherfüller Deborah, Sabrina und Florian zur Stelle, um Elisabeth abzuholen. „Sie war aufgeregt und voller Freude, dass wir ihr diesen Wunsch heute ermöglichen“, berichtete das Team der Rollenden Engel. In ihrem Spezialfahrzeug ging es zum Standesamt. Dort wartete nicht nur der Bräutigam, der seine künftige Schwiegermutter voller Freude begrüßte, sondern auch ein strahlend schöner VW Käfer Cabrio als Brautfahrzeug. „Auch die anderen Familienmitglieder freuten sich sehr und viele hatten vor Freude nasse Augen“, so die Wunscherfüller.

©Rollende Engel Ein VW Käfer Cabrio brachte die Braut zum Standesamt. ©Rollende Engel Dank der Rollenden Engel konnte Elisabeth… ©Rollende Engel …die Hochzeit ihrer Tochter noch miterleben.

„Jeder der anwesenden Gäste kann die Liebe“ spüren

Einen kurzen Augenblick später begann die Klavierspielerin zu spielen und die Braut schritt durch die Türe. „Sie trägt ein weißes, wunderschönes Kleid und strahlt wie ein Engel. Doch je näher sie kam sahen wir, dass sie komplett nasse Augen hat“, so die Rollenden Engel. Die Braut ging nicht direkt zu ihrem künftigen Mann, sondern zuerst zur Trage und umarmte ihre Mutter. „Emotionen machen sich breit und jeder der anwesenden Gäste kann die Liebe zwischen Mutter und Tochter spüren“, erzählt der Verein weiter. Die Braut nahm ihren Platz neben ihrem künftigen Mann ein, und die Trauung begann. Elisabeth genoss die Zeremonie und freute sich für ihre Tochter und ihren neuen Schwiegersohn. „Wenige Minuten später geben sich Mann & Frau das Ja-Wort und dürfen sich küssen“, so weiter.

©Rollende Engel Elisabeth konnte die Hochzeit ihrer Tochter miterleben. ©Rollende Engel Nach der Trauung nutzen Angehörige die Gelegenheit.

Ein letzter Wunsch ging in Erfüllung

Im Anschluss an die Zeremonie nutzten alle Angehörigen die Zeit bei der Agape, um in Ruhe mit Elisabeth zu sprechen und gemeinsame Fotos zu machen. Nach kurzer Zeit bemerkten die Wunscherfüller der Rollenden Engel, dass die Schmerzen von Elisabeth immer größer wurden. Sie äußerte selbst den Wunsch, wieder zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht zu werden. „Wenige Wochen nach dieser Wunscherfüllung ist Frau Elisabeth verstorben“, so der Verein Rollende Engel.

©Rollende Engel Nur wenige Wochen nach der Wunscherfüllung ist Elisabeth verstorben.

Du möchtest eine Wunscherfüllung ermöglichen? Spendenkonto

Verein -Rollende Engel-

IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500

Über den Verein Rollende Engel: Der Verein „–Rollende Engel–“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in ihren letzten Lebenstagen besondere Wünsche zu erfüllen. Ehrenamtliche Helfer organisieren und begleiten diese besonderen Momente, oft in enger Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Mit viel Herz und Engagement sorgen sie dafür, dass letzte Wünsche, die oft eine tiefe emotionale Bedeutung haben, in Erfüllung gehen. Du würdest gerne selbst jemandem seinen letzten, besonderen Wunsch erfüllen? Dann melde dich hier: 0650 3037750

info@rollende-engel.at

rollende-engel.at Voraussetzungen für die Wunscherfüllung: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen, wobei dies maximal vier Wochen vor dem Wunschtermin erfolgen soll, so der Verein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2025 um 16:20 Uhr aktualisiert