Doppeljackpot: Mit diesen Lotto-Zahlen wirst du zum Millionär!
Heute war der Doppeljackpot zu knacken: Rund 2,4 Millionen Euro warten im Topf und die Lottozahlen der heutigen Ziehung (Sonntag, 9. November) stehen fest. Hast du die richtigen Zahlen getippt und wirst Millionär?
Am Mittwoch gab es keinen mit den richtigen Zahlen. Damit ging es heute, Sonntag, 9. November um einen Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro. Die Ziehung wurde von Thomas May moderiert. Hast du die sechs Richtigen? Die Zahlen der Ziehung findest du hier.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 9. November 2025 gezogen*:
- Lotto: 42, 26, 33, 11, 3, 22 / Zusatzzahl: 19
- LottoPlus: 21, 22, 4, 9, 45, 16
- Joker: 0, 8, 1, 8, 9, 1
`*Angaben ohne Gewähr
Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?
Am Mittwoch freute sich ein Salzburger
Über einen Sologewinn und damit über knapp 100.000 Euro durfte sich ein Salzburger freuen. Er legte das Lotto Glück in die Hände des Computers und setzte auf insgesamt zwölf Quicktipps. Und getreu dem Motto „das Beste zum Schluss“ fand sich der Gewinn im letzten Tipp.