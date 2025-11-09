Skip to content
Region auswählen:
/ ©ORF / Günther Pichlkostner
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist einer der drei Lottomoderatoren im Studio. Er hat ein Plüschtier in den Armen.
Hast du die richtigen Zahlen auf deinem Lottoschein?
Österreich
09/11/2025
2,4 Millionen

Doppeljackpot: Mit diesen Lotto-Zahlen wirst du zum Millionär!

Heute war der Doppeljackpot zu knacken: Rund 2,4 Millionen Euro warten im Topf und die Lottozahlen der heutigen Ziehung (Sonntag, 9. November) stehen fest. Hast du die richtigen Zahlen getippt und wirst Millionär?

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Am Mittwoch gab es keinen mit den richtigen Zahlen. Damit ging es heute, Sonntag, 9. November um einen Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro. Die Ziehung wurde von Thomas May moderiert. Hast du die sechs Richtigen? Die Zahlen der Ziehung findest du hier.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 9. November 2025 gezogen*:

  • Lotto: 42, 26, 33, 11, 3, 22 / Zusatzzahl: 19
  • LottoPlus: 21, 22, 4, 9, 45, 16
  • Joker: 0, 8, 1, 8, 9, 1

`*Angaben ohne Gewähr

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?

Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben

Am Mittwoch freute sich ein Salzburger

Über einen Sologewinn und damit über knapp 100.000 Euro durfte sich ein Salzburger freuen. Er legte das Lotto Glück in die Hände des Computers und setzte auf insgesamt zwölf Quicktipps. Und getreu dem Motto „das Beste zum Schluss“ fand sich der Gewinn im letzten Tipp.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: