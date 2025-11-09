Einfamilienhaus in Brand: Passantin schlägt Alarm

In Schlitters brach am 9. November ein Brand in einem Einfamilienhaus aus. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen.

Am 9. November 2025, gegen 15.35 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schlitters. Eine Passantin bemerkte den Brand und tätigte den Notruf. Während des Brandes haben sich bisherigen Erhebungen zufolge keine Personen im Brandobjekt aufgehalten. Verletzt wurde niemand. Am Brandobjekt entstand erheblicher Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden geführt. Im Einsatz standen: Insgesamt ca. 50 Einsatzkräfte der FF Schlitters, Bruck a. Z. und Schwaz, eine RTW-Besatzung sowie eine Polizeistreife.