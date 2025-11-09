Sonnenschein: Am Montag klettern die Temperaturen auf bis zu 12 Grad

Am Montag, 10. November 2025, startet der Tag im Norden und Osten überwiegend mit dichten Wolken und letzten Restschauern. Im Bergland klingen diese aber nach und nach ab. Die Schneefallgrenze liegt in Österreich bei 1300 bis 1600 Meter Seehöhe. „Im Tagesverlauf werden die sonnigen Abschnitte aber häufiger und länger“, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria. „Weiter im Westen und im Süden ist es durchwegs sonnig, allerdings können sich besonders im Rheintal sowie in Beckenlagen im Süden und im Südosten auch ein paar Nebelfelder halten“. Die Temperaturen in der Früh liegen bei minus 3 bis plus 6 Grad. Tagsüber können die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad klettern.

Am Berg:

In den Bergregionen im Westen und Süden ist es bereits von der Früh weg recht sonnig. „Im Norden und Osten hingegen lagert feuchte Luft, eine Hochnebeldecke reicht zum Teil auf 1000 m hinauf, die Gipfel sind entsprechend meist frei“, so die Prognose. „Vor allem entlang der Nordseite des Alpenhauptkamms stauen sich weiterhin dichte Wolken, teilweise kann es daraus auch noch ein wenig regnen, oberhalb von etwa 1400 m fallen ein paar Schneeflocken“. Im Lauf des Nachmittags soll es, mit Ausnahme des Wienerwalds, in allen Bergregionen zumindest vorübergehend etwas Sonnenschein geben. „Bei schwachem Wind hat es in 2000 m Höhe um 0 Grad“, berichtet die GeoSphere Austria.