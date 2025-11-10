50 Österreicher zufällig gezogen, jeder Einzelne bekommt 100.000 Euro
Genau 100.000 Euro und das nicht weniger als 50 Mal haben Österreicher bei der vergangenen EuroMillionen-Ziehung gewonnen. Am Freitag, 7. November 2025, wurden diese nämlich ausgelost und werden schon bald an alle ausgezahlt.
Wer bei den EuroMillionen-Ziehungen am Dienstag oder Freitag vergangene Woche mit von der Partie war, hatte die Chance, vom „SuperBonus-Tag“ zu profitieren. Dabei wurden exklusiv in Österreich insgesamt fünf Millionen Euro extra ausgezahlt – und das an 50 zufällig gezogene Quittungsnummern (bzw. Tipps) in Form von jeweils 100.000 Euro, heißt es seitens der „Österreichischen Lotterien„. Zusätzlich dazu hat es übrigens auch noch den bewährten Österreich-Bonus gegeben, also alles in allem haben bei der Ziehung am Freitag, 7. November 2025, sogar 51 Spielteilnehmer 100.000 Euro bekommen. In der folgenden Infobox findet ihr die gezogenen Quittungsnummern.
Diese Quittungsnummern haben bei „EuroMillionen“ jeweils 100.000 Euro gewonnen:
ÖsterreichBonus: 692 727 3205
SuperBonus:
- 687 799 0253
- 687 849 2859
- 687 857 4867
- 687 876 6838
- 687 882 7494
- 687 882 8921
- 687 884 1764
- 687 884 7964
- 687 903 3257
- 687 915 8105
- 687 918 9269
- 687 921 6456
- 687 922 4101
- 687 926 1147
- 687 927 8006
- 687 933 5112
- 687 943 3169
- 687 944 5747
- 687 947 6965
- 687 948 2778
- 687 951 8722
- 687 952 3558
- 687 963 9117
- 687 993 7863
- 692 624 5507
- 692 712 7937
- 692 715 5309
- 692 722 7886
- 692 725 3655
- 692 731 9168
- 692 734 6021
- 692 735 6258
- 692 736 5435
- 692 737 2878
- 692 737 3210
- 692 739 4031
- 692 746 3078
- 692 751 3225
- 692 754 8709
- 692 757 4028
- 692 758 2741
- 692 759 0443
- 692 761 5171
- 692 764 6787
- 692 768 9785
- 692 769 3103
- 692 773 5190
- 692 773 6184
- 698 037 7651
- 698 127 6231
Österreicher knackt EuroMillionen-Rekord-Jackpot
EuroMillionen hat in diesem Jahr für einen Österreicher bereits einen Rekord-Geldregen gebracht. Ende März hat er oder sie 250 Millionen Euro gewonnen – und damit so viel, wie zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Viel ist über die Person aber nicht bekannt, alles dazu hier: 250 Millionen Euro gewonnen: Österreicher hat jetzt diesen Wunsch. Im Juni war dann ein Tiroler ebenfalls ganz knapp an den 250 Millionen dran, ihm fehlte aber eine Sternzahl. Dennoch konnte er so mehrere Millionen Euro absahnen: 4,5 Millionen Euro: Österreicher meldet sich nach „EuroMillionen“-Gewinn.