Fahrgast hält ihm Messer an den Hals: Taxilenker in Dornbirn ausgeraubt

Die Schock-Szenen sollen sich dabei an der Kreuzung der Radetzkystraße mit der Pfarrer-Moosbrugger-Straße ereignet haben. Dort bat der Fahrgast den Lenker, das Taxi anzuhalten. Anschließend hielt er ihm ein Messer an den Hals und forderte dessen Geldtasche. Der Taxifahrer gab sie ihm, daraufhin stieg der Fahrgast aus und flüchtete Richtung Eisengasse.

Geldtasche in der Thomas-Rohmberg-Straße gefunden

„Der Taxilenker wurde nicht verletzt, in der Geldbörse befand sich Bargeld in bis dato unbekannter Höhe“, heißt es seitens der Beamten. Die Geldtasche wurde schließlich von einer Passantin auf Höhe der Hausnummer 2b in der Thomas-Rohmberg-Straße gefunden, eine sofortige Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief bisher negativ. Die Polizei veröffentlicht allerdings eine Personenbeschreibung und bittet allfällige Zeugen, sich mit der Inspektion Dornbirn unter +43 59133 8141 100 in Verbindung zu setzen.